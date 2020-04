Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwarzes Klappfahrrad gestohlen

Osnabrück (ots)

Am späten Dienstagnachmittag ist an einem Fahrradstand in der Großen Rosenstraße ein schwarzes Klappfahrrad "Tern Link C8 EQ" gestohlen worden. Der unbekannte Täter hat das Schloss des Faltrades zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr geknackt und sich dann mit seiner Beute aus dem Staub gemacht. Wer Hinweise zum Dieb oder Verbleib des Klappfahrrades geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203 oder -2115.

