Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendbericht der Polizeiinspektion Bendorf vom 06.03 - 08.03.2020

Bendorf (ots)

Diebstahl von Werbetafeln Durch unbekannte Täter wurden im Zeitraum vom 05.03.2020, 22:00Uhr bis 06.03.2020, 07:30Uhr, zwei Werbetafeln im Gesamtwert von 200EUR im Bereich der Rheinstraße in Vallendar entwendet.

Vollbrand eines PKW Am 06.03.2020 um 20:40Uhr kam es in der Straße "Am Rosenberg" in Vallendar zu einem PKW-Brand. Eine Überprüfung durch die eingesetzten Beamten ergab, dass der PKW vom Motorraum heraus brannte und der Brand bereits auf die Fahrgastzelle übergegriffen hatte. Nach Lage der Brandspuren dürfte ein technischer Defekt im Bereich des Turboladers ursächlich gewesen sein. Die Feuerwehr Vallendar konnte den Brand zügig löschen.

Trunkenheitsfahrt Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 07.03.2020 um 00:00Uhr in der Isenburger Straße konnte bei dem verantwortlichen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Der im Anschluss durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Durch Zeugen wurde am Morgen des 08.03.2020 mitgeteilt, dass in der Heerstraße in Vallendar kurz vor einem Zebrastreifen vermutlich durch unbekannte Personen ein Gullideckel von der Straße herausgehoben und im Anschluss auf den Gehweg geworfen wurde. Durch den Zeugen wurde der Gullideckel entsprechend wieder eingesetzt. Glücklicherweise wurde durch das rücksichtslose Verhalten der unbekannten Täter niemand verletzt.

