Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr- Allein zu Fall gekommen

Lahr (ots)

Nach dem Sturz einer Radfahrerin musste diese am Dienstagmittag durch den Rettungsdienst in das Lahrer Klinikum gebracht werden. Die Jugendliche war gegen 13:20 Uhr mit ihrem Mountainbike auf der Industriestraße unterwegs, als sie in Richtung Werderstraße weiter fahren wollte. Beim Auffahren auf den dortigen Gehweg verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

