Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrskontrolle in Lahnstein

Lahnstein (ots)

Die Polizei Lahnstein führte am 04.03.2020 in der Johannesstraße in Lahnstein eine 90-minütige Verkehrskontrolle durch. Dabei wurden sechs Fahrzeugführer oder deren Beifahrer festgestellt, deren Sicherheitsgurt nicht angelegt war. Zudem wurde ein ausländischer Führerschein sichergestellt, dessen Echtheit in Frage gestellt wird.

