Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl aus Schulranzen am Parkhaus Marienberg

Boppard (ots)

An der Bahnhaltestelle in Höhe des Parkhauses Marienberg in Boppard, kam es am 03.03.2020, nach dem Schulunterricht, zu einem Diebstahl von Wertgegenständen aus abgestellten Schulranzen. Während die Schüler auf den Zug warteten, nutzte der Täter die Gelegenheit aus den Schulranzen Wertgegenstände zu entwenden. Er wurde jedoch bei seiner Tat durch andere Schüler beobachtet. Diese informierten die Polizei. Der Täter konnte durch die Polizei vor Ort angetroffen und kontrolliert werden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Durch die Polizei Boppard wird grundsätzlich empfohlen, Taschen mit Wertgegenständen nicht unbeobachtet abzustellen und Wertgegenstände nach Möglichkeit am Körper zu tragen. Sollte es zum Diebstahl kommen, wird zu einer zeitnahen Anzeigenerstattung bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle geraten. Bei dem Diebstahl von Bankkarten sollten diese sofort über den Karten Sperr-Notruf "116 116" gesperrt werden.

