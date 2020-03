Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lahnstein (ots)

Am Abend des 05.03.2020 in der Zeit von 18:00 bis 20:00 Uhr beschädigte ein Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen am Fahrbahnrand der Goethestraße parkenden grauen Peugeot 308. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Lahnstein bittet unter der Rufnummer 02621/9130 um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621/913-0



