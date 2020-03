Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht L 306 zwischen Bendorf Stromberg und Bendorf

Bedorf (ots)

Am 22.02.2020, gegen 13:20 Uhr, befuhr der Unfallgeschädigte die L 306 von Bendorf in Rtg. Bendorf Stromberg. In einer scharfen Rechtskurve kam ihm ein weißer PKW auf seinem Fahrstreifen entgegen, so dass es zu einem seitlichen Zusammenstoß kam. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Rtg. Bendorf fort. Laut Angaben des Geschädigten dürfte es sich um einen älteren Mann gehandelt haben.

Hinweise zu dem Unfallverursacher führen, werden durch die Polizei Bendorf unter der 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de entgegen genommen.

