POL-WE: +++ Kennzeichen gestohlen +++ Heckscheibe eingeschlagen +++

>Rodheim: Kennzeichen gestohlen

Die beiden an einem schwarzen VW angebrachten Kennzeichenschilder (FB-NE 145) entwendeten Unbekannte zwischen Dienstag (17. März), 21.30 Uhr und Mittwoch (18. März), 08.40 Uhr. Der Volkswagen parkte im Tatzeitraum in der Wetteraustraße. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel: 06031/6010.

>Florstadt: Heckscheibe eingeschlagen

Einen Schaden von etwa 500 Euro hinterließen Unbekannte zwischen Dienstag (17. März), 18 Uhr und Mittwoch (18. März), 06.45 Uhr. Sie schlugen im Tatzeitraum die Heckscheibe eines in der Goldbachstraße in Nieder-Mockstadt geparkten grauen Opels ein und ließen die Luft aus einem Fahrzeugreifen. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei in Friedberg, Tel: 06031/6010.

