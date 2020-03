Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++ Einbruch in Juwelier +++ Garagen angegangen +++ Heckscheibe eingeschlagen +++ in Bäckerei eingestiegen +++ Scheibe hielt stand +++

Friedberg (ots)

>Nidda: Garagen angegangen

Unbekannte hebelten zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 14 Uhr an einem Garagentor im Burgring, offenbar um sich unberechtigterweise Zutritt zu verschaffen. Da das Tor standhielt, ließen sie schließlich von ihrem Vorhaben ab. Am Tor entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Polizei in Nidda fragt nun nach möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 06042/9648180 telefonisch zu melden.

+++

>Florstadt: Heckscheibe eingeschlagen

Zeugen beobachteten am Dienstagmorgen gegen kurz vor 01 Uhr, wie zwei Unbekannte die Heckscheibe eines in der Goldbachstraße in Nieder-Mockstadt abgestellten Opels einschlugen und dann in Richtung Stockheim davonrannten. Die beiden männlichen Täter sollen dunkel gekleidet und schlank gewesen sein. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei in Friedberg, Tel: 06031/6010.

+++

>Büdingen: In Bäckerei eingestiegen

Am frühen Dienstagmorgen stiegen Einbrecher in eine Bäckerei in der Straße "Elsegrund" ein. Gegen 04.45 Uhr schlugen sie dazu eine Scheibe ein und dursuchten dann die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchteten sie schließlich ohne Beute. Sie hinterließen etwa 5.000 Euro Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06042/96480 an die Büdinger Polizei zu wenden.

+++

>Niddatal: Scheibe hielt stand

Eine Scheibe eines Supermarktes in der Straße Am Steinacker im Ortsteil Ilbenstadt versuchten Straftäter am Dienstagmorgen gegen 02.15 Uhr einzuschlagen. Da das Glas standhielt, flüchteten sie letztendlich. Sie hinterließen einen Schaden von etwa 3.500 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang unter 06031/6010.

+++

>Büdingen: Einbruch in Juwelier

Kriminelle zerstörten am Dienstagmorgen um kurz vor 04 Uhr das Schaufenster eines Juweliers in der Bahnhofstraße. Aus dem Geschäft entwendeten sie mehrere Uhren und flüchteten dann laut Zeugenangaben in einem blauen Auto über die Vogelsbergstraße in Richtung Gedern. Über den Wert des Diebesgutes ist derzeit nichts bekannt. Sachdienliche Hinweise erbitten die Ermittler der Polizei Büdingen unter Tel: 06042/96480.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell