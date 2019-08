Polizei Düren

POL-DN: Brand in Firmenhalle

Jülich (ots)

Gegen 17:15 Uhr am Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Firmengelände im Gewerbegebiet Steffensrott gerufen.

Eine weithin sichtbare schwarze Rauchsäule zeugte bereits davon, dass ein Feuer ausgebrochen war. Betroffen von dem Brand war die Halle eines Abschleppunternehmens. Mehrere Fahrzeuge, die in der Halle standen, brannten komplett aus. Einige weitere wurden durch herunterfallende Deckenteile oder Ruß beschädigt. Durch die Brandermittler der Polizei wurde der Brandort am Montag aufgesucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist der Brand auf einen technischen Defekt an einem in der Halle abgestellten Auto zurückzuführen. Hinweise auf Fremdverschulden ergaben sich nicht. Die Höhe des Sachschadens liegt bei circa 150000 Euro.

