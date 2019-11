Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallstelle fast drei Stunden gesperrt

Menden/Barge (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 7 in Menden Barge wurden am heutigen Morgen gegen kurz vor 7 Uhr zwei Fahrzeugführer verletzt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem T 4 die B 7 in Richtung Wickede. Aus dem Johannesweg kam ein Golffahrer und fuhr unvermittelt auf die B 7 auf. Hierbei kam es zum Zusammenstoß wobei der Golf in den Graben geschleudert wurde. Der 21-jährige T 4 Fahrer aus Menden wurde leicht verletzt, der 18 jährige Mendener Golf Fahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ausgeflogen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 7 komplett gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Menden (Tel.: 02373-9099-0) in Verbindung zu setzen. Anlage: Foto

