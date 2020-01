Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/An Spiegeln touchiert

Coesfeld (ots)

Zwischen den Autos eines 59-jährigen Legdeners und eines bislang unbekannten Fahrers kam es am Montagmorgen (13.1.20) zu einer Berührung an den Außenspiegeln. Der Legdener war gegen 7.50 Uhr auf der Coesfelder Straße unterwegs, als ihm der unbekannte Autofahrer entgegenkam. Dieser fuhr weiter, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

