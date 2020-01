Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Grauer Audi A4 beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat vermutlich am Montag (13.1.20) einen grauen Audi A4 beschädigt. Das Auto parkte von 11.40 Uhr bis 11.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Münsterstraße. Jedoch hält die Fahrerin des Audis es auch für möglich, dass das Auto in der Nacht zu Montag an der Droste-Hülshoff-Straße beschädigt wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

