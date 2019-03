Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Karlsruhe)Bruchsal - Mann mit Bierflasche attackiert /Zeugen gesucht

Bruchsal (ots)

Am Freitag gegen 19.55h wurde die Polizei Bruchsal zu einer Schlägerei am Bahnhofsplatz gerufen. Wenige Minuten später trafen drei Streifenwagen ein, konnten aber keinen der Kontrahenten mehr antreffen. Nach Auswertungen der Spuren, Befragung des Anrufers und weiteren Ermittlungen am Abend ist davon auszugehen, dass einer der Beteiligten einen Schlag mit einer grünen Bierflasche auf den Kopf abbekam, wobei diese zerbarst und das "Opfer" eine blutende Halsverletzung davontrug. Das "Opfer" fuhr dann mit einem weißen Wagen davon.

Das Polizeirevier Bruchsal bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07251/7260 zu melden.

