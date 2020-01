Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, An den Kämpen/Schild abgerissen

Coesfeld (ots)

In Höhe Tischlerstraße haben Unbekannte an der Straße "An den Kämpen" ein Verkehrszeichen von einer Mittelinsel abgerissen. Sie warfen es in Höhe der Einmündung zum Peickskamp weg. Der Tatzeitraum liegt womöglich in der Nacht zu Sonntag (12.1.20). Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

