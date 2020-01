Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hessisch-Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis): Gebäudebrand mit einer schwer verletzten Person - eingesetzten Polizeibeamten gelingt Rettung aller Hausbewohner

Kassel (ots)

Aus bisher nicht geklärter Ursache kam es heute Nacht zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hessisch-Lichtenau, bei dem ein Hausbewohner schwere Verletzungen erlitt.

Wie die eingesetzten Beamten der zuständigen Polizeistation Hessisch-Mehrfamilienhaus berichten, brach gegen 01:15 Uhr in der Straße "Siedlung 6" im Ortsteil Fürstenhagen ein Brand in dem Mehrfamilienhaus aus. Den eingesetzten Beamten gelang es noch vor Eintreffen der Feuerwehr alle Hausbewohner aus dem Haus zu retten und in Sicherheit zu bringen. Ein Hausbewohner erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Sachschaden beläuft nach ersten Schätzungen auf 100.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden durch die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Werra-Meißner geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Jens Heine

Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell