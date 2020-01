Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Einbrüche in Vellmar: Polizei sucht Zeugen und bietet kostenlose Beratung im Ort an

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): In Vellmar ist es am gestrigen Dienstagabend zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen, wobei die Täter in einem Fall vermutlich gestört wurden und die Flucht ergriffen. Zuletzt hatten sich bereits am vergangenen Wochenende drei Einbrüche in Vellmar ereignet (wir berichteten mit einer Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4484304). Die Polizei sucht in allen Fällen nach Zeugen. Zudem bieten die Einbruchschutzberater des Polizeipräsidiums Nordhessen wegen der Einbrüche kurzfristig einen kostenlosen Beratungstermin im Herkules-Einkaufszentrum in Vellmar an. Beachten Sie dazu bitte auch die unten stehende Einladung sowie das dieser Pressemitteilung als Datei angefügte Plakat.

Der erste der beiden Einbrüche ereignete sich gestern zwischen 17:30 und 18:10 Uhr in der Harleshäuser Straße, nahe der Schönen Aussicht, in Obervellmar. Unbekannte waren dort über ein gekippt stehendes Badezimmerfenster, das sie aufhebelten, in ein Haus eingebrochen und hatten anschließend alle Räume betreten und durchsucht. Ob sie etwas erbeuteten, ist momentan noch nicht abschließend geklärt. Der zweite Einbruch ereignete sich dann gegen 19 Uhr in der Büsumer Straße. Dort brachen unbekannte Täter gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und betraten das Haus. Vermutlich weil sie gestört wurden, flüchteten die Einbrecher aber sofort wieder und hatten keinerlei Beute gemacht. Ein Nachbar beobachtete vor dem betroffenen Haus zur Tatzeit zwei junge Männer, die zügig in Richtung Holsteiner Straße weggingen und im Zusammenhang mit dem Einbruch gestanden haben könnten. Beide sollen etwa 1,65 bis 1,70 m groß gewesen sein und dunkle Kleidung mit Kapuze getragen haben.

Die weiteren Ermittlungen zu den beiden Einbrüchen führen die Beamten des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einer der Taten gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Polizeiladen on Tour: Einbruchschutz / Wachsamer Nachbar

Aufgrund der Einbrüche bietet die Polizei interessierten Menschen die Möglichkeit, sich kostenlos und unverbindlich über die Themen Einbruchschutz und Wachsamer Nachbar zu informieren. Die Einbruchschutzberater des Polizeipräsidiums Nordhessen gehen deshalb kurzfristig mit dem Polizeiladen auf Tour. Am Freitag, dem 10. Januar 2020 von 11:00 - 13:00 Uhr haben Sie die Gelegenheit, sich im Herkules-Einkaufzentrum in Vellmar kostenlos und neutral beraten zu lassen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, einen individuellen Beratungstermin bei Ihnen zu Hause mit den Beamten zu vereinbaren, um Ihr Zuhause sicherer zu machen. Auch wer bereits von einem Einbruch oder Einbruchsversuch betroffen war, kann das Angebot natürlich in Anspruch nehmen. Beratung zu Vorbeugung von Straftaten und Verkehrssicherheit bietet das Polizeipräsidium Nordhessen auch von Montag bis Freitag, 10-17 Uhr im Polizeiladen in Kassel, Wolfsschlucht 5, an.

