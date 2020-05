Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Cabrioverdeck eines Mini Cooper S beschädigt - Einbruchsschutz zeigt Wirkung: Täter lassen bei Vereinsheim von ihrem Vorhaben ab

Cabrioverdeck eines Mini Cooper S beschädigt

Fulda - Zwischen Mittwochabend (20.05.) und Donnerstagmorgen (21.05.) schnitten Unbekannte in der Buttlarstraße mit einem spitzen Gegenstand in das Cabrioverdeck eines Mini Cooper S. Das Fahrzeug parkte am dortigen Fahrbahnrand. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruchsschutz zeigt Wirkung: Täter lassen bei Vereinsheim von ihrem Vorhaben ab

Flieden - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, wollten Unbekannte in der Zeit vom 15.05. bis 17.05. in das Vereinsheim eines Schützenvereins in der "Alte Straße" einbrechen. Der vorhandene Einbruchsschutz zeigte jedoch Wirkung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Täter über ein Fenster in die Vereinsräume zu gelangen. Hierzu hebelten die Unbekannten zunächst einen der dortigen Fensterläden auf. Da die dahinterliegenden Fenster jedoch allesamt vergittert sind, ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der dabei verursachte Schaden beträgt rund 150 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nützliche Informationen zum Thema "Einbruchsschutz" erhalten Sie auf der Homepage der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de/prävention oder bei ihrem örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen, u.a. für den Landkreis Fulda unter Telefon 0661/105-2041.

