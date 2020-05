Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lkw beschädigt - Verursacher flüchtig

Neuhof (ots)

Im Zeitraum vom 23.05., 02:00 Uhr bis 25.05., 19:00 Uhr, parkte ein LKW Fahrer seine DAF Sattelzugmaschine in Neuhof-Dorfborn, Am Stockgraben 3, ordnungsgemäß auf der Fahrbahn. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass die Zugmaschine am Führerhaus beschädigt war. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer rangierte offensichtlich vor dem DAF und beschädigte diesen dabei. Der Schaden an dem DAF dürfte bei 2000 Euro liegen. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Aufprall unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Neuhof 06655-96880 oder jede andere Polizeidienststelle.

