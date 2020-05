Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wallstadt: Nach Auseinandersetzung Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am späten Samstagabend kam es im Rohrkolbenweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung wobei ein 19-Jähriger eine Stichverletzung am Bein erlitt. Der junge Mann stieß um 21:10 Uhr in einer Seitengasse auf zwei maskierte Personen. Kurz darauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung wobei der 19-Jährige ins Bein gestochen wurde und eine Schnittwunde erlitt. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend in die Kormoranstraße. Der Verletzte machten Zeugen auf die Situation aufmerksam, die einen Krankenwagen hinzuriefen. Die Hintergründe der Tat sowie zu den Flüchtigen dauern an. Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 718490 an die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal zu wenden.

