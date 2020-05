Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenach, Rhein-Neckar-Kreis: Vollbrand einer Scheune

Epfenbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02 Uhr in Epfenbach zu einem Scheunenbrand. Das Feuer war in einer Garage, die in einer alten Scheune integriert ist ausgebrochen. Durch den Brand wurde ein kleiner Traktor, die Garage selbst, sowie die angrenzende Scheune in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Die Feuerwehr Epfenbach war mit Unterstützung aus Reichartshausen schnell in der Lage, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Feuerwehr war insgesamt mit 18 Mann und 4 Fahrzeugen im Einsatz. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizei.

