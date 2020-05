Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Jugendliche wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls festgenommen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend kurz vor 22 Uhr entwendeten Jugendliche am Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen zwei Fahrräder. Eine aufmerksame Zeugin hatte beobachtet, wie sich ein Trio an den dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten und die Polizei benachrichtigt. Beim Eintreffen einer Streife flüchteten die Jugendlichen über die Gleise in Richtung Sandhausen. Dabei ließen sie ein zuvor entwendetes Fahrrad zurück. Im Verlauf der Fahndung konnten in der Leimbachstraße zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren mit einem Fahrrad angetroffen werden, auf die die Personenbeschreibung passte. Sie hatten ein weiteres rotes Fahrrad dabei, das nach den bisherigen Erkenntnissen zuvor ebenfalls gestohlen wurde. Beide Fahrräder wurden sichergestellt, die beiden Tatverdächtigen in die Obhut der Eltern gegeben. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Wiesloch.

