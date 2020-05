Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Graffiti-Sprayer festgenommen - weiterer Tatverdächtiger flüchtig - Schaden ca. 2.000 Euro

Heidelberg (ots)

Zwei Täter haben am Samstagmorgen die Rollläden eines Kiosks auf dem Wilhelmsplatz mit Graffitis besprüht. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der daraufhin kurz vor 01.30 Uhr die Polizei verständigte. Die beiden Tatverdächtigen wurden von der Besatzung eines Streifenwagens in der Römerstraße/Ecke Kaiserstraße entdeckt, worauf beide flüchteten. Einer lief zurück in Richtung Wilhelmsplatz, wo er von einer Fußstreife festgenommen werden konnte. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung auf der Wache wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die mitgeführten Spraydosen und Handschuhe wurden sichergestellt. Der zweite Tatverdächtige entkam mit einem Fahrrad, nach Beschreibung des Zeugen handelt es sich um einen Mann, ca.190 cm groß, bekleidet mit einem grauen Pullover, einen dunklen Cap und langer Hose. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon 06221/99-1700 entgegen.

