POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: 32-jähriger Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss - kein Führerschein

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 32-jähriger Autofahrer fiel am Samstag gegen 7.30 Uhr auf der L 546 durch seine auffällige Fahrweise mehreren Zeugen auf, die daraufhin die Polizei verständigten. Der Fahrer konnte gestoppt werden, dabei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft bemerkt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Bei der Durchsuchung des Fahrers wurde zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Auf dem Revier griff der 32-Jährige einen Polizeibeamten tätlich an, er konnte schließlich überwältigt werden. Ein Arzt entnahm mehrere Blutproben. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

