Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Verkehrsunfall - Fehler beim Abbiegen - Auto kollidiert mit Straßenbahn

Heidelberg-Bergheim: (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 09.00 Uhr bog ein 57-jähriger Heidelberger an der Kreuzung Bergheimer Straße / Czernyring von seiner Spur aus verkehrswidrig nach links in die Emil-Maier-Straße und kollidierte mit einer Straßenbahn. Die Linksabbiegespur war für ca. 10 Minuten blockiert. Beide Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell