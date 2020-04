Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei setzt Kontrollen fort

Lingen (ots)

Die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim hat auch am Sonntag die Überwachung der Kontaktbeschränkungen fortgesetzt.

In Lingen wurden in der Nacht zu Sonntag sowie im Laufe des Tages mehrere Personengruppen kontrolliert. Die Treffen wurden nach entsprechenden Personalienfeststellungen beendet. Zum Teil zeigten sich die Betroffenen uneinsichtig und versuchten zu flüchten. Auch in Itterbeck und Neuenhaus löste die Polizei in der Nacht zu Sonntag mehrere Treffen in Wohnungen auf. An einem Badesee in Itterbeck trafen die Beamten auf eine vierköpfige Personengruppe. Auch dieses Treffen wurde beendet. In Papenburg hielten sich mehrere junge Personen an einem Steg am Ölmühlenweg auf. In Haselünne beendete die Polizei ein Treffen unter vier jungen Männern. Sie hielten sich gemeinsam in Höhe der Paulusschule auf und tranken Alkohol.

Gegen sämtliche Betroffene wurde entsprechende Verfahren eingeleitet.

