Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Schützenhaus

Meppen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 12 und 16 Uhr versucht in das Schützenvereinsheim in Bokeloh einzudringen. Nachdem es ihnen weder gelungen ist eine rückwärtige Scheibe aufzuhebeln, noch diese einzuschlagen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Beute machten sie keine. Der Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

