Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fußgänger

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine aus einer Parklücke ausfahrende, 44-jährige Neustadterin übersah einen 90-jährigen, ebenfalls aus Neustadt stammenden Mann, welcher gerade fußläufig vor deren Fahrzeug vorbeigehen wollte und erfasste diesen mit ihrem PKW. Dieser Sachverhalt ereignete sich am Samstag, den 21.12.2019 um 10:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Am Speyerbach". Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann und verletzte sich hierbei leicht am Bein. Zur weiteren Untersuchung wurde dieser vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

