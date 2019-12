Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 20.12.2019, wurde ein 9-jähriges Mädchen gegen 13:30Uhr in der Robert-Stolz-Straße von einem anfahrenden PKW erfasst, als dieses mit einem Roller den Fahrradweg befuhr. Der Fahrer des KFZ habe das Kind umgehend gefragt, ob es ihm gutgehe, was diese bejahte. Im Anschluss hätten beide die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne jedoch zuvor ihre Personalien zwecks Schadensregulierung auszutauschen. Im Nachgang erschien die Mutter des benannten Mädchens auf der hiesigen Dienststelle und teilte mit, dass sich ihre Tochter durch den Unfall zwei Schürfwunden zugezogen hätte. Auch meldete sich im weiteren Verlauf der Fahrer des PKWs, ein 57-jähriger Neustadter, um die Polizei über den Unfall in Kenntnis zu setzen. Zeugen, welche Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt in Verbindung zu setzen. (Tel.: 06321/854-0 oder E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de). Insbesondere sucht die Polizei eine Fahrradfahrerin, welche im Anschluss an den Unfall durch den PKW-Fahrer angesprochen worden wäre.

