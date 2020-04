Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Grillkohle setzt Laub in Brand

Salzbergen (ots)

Am Sonntagmittag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand an den Wöstenweg ausrücken. Eine 51-jährige Frau hatte vermeintlich erloschene Grillkohlen vom Vortag in ein zum Wohngrundstück gehörendes kleines Wäldchen gekippt. Wenig später fing das auf dem Boden liegende Laub Feuer. Die Verursacherin konnte den Brand noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig löschen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell