POL-WHV: Monteure gerieten in ihrem genutzten Pkw derart in Streit, der außerhalb in Zetel fortgeführt wurde - Polizei nimmt einen Kontrahenten kurzfristig in Gewahrsam

Zetel (ots)

In einem Transporter kam es während der Fahrt auf dem Weg nach Zetel zwischen zwei Monteuren im hinteren Fahrgastraum zu einem Streit. Nach der Ankunft auf einem Parkplatz in der Baasenmeersstraße in Zetel gingen die Streitigkeiten gegen 22:20 Uhr in eine körperliche Auseinandersetzung über. Ein Monteur wurden durch einen Faustschlag im Gesicht verletzt. Er wurde nach einer ärztlichen Behandlung im Krankenhaus auf Grund seiner Alkoholisierung kurzfristig in Gewahrsam genommen.

