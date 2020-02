Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall beim Abbiegevorgang in Varel-Seghorn - es blieb bei Sachschäden

Varel (ots)

Im Ortsteil Seghorn kam es am Donnerstagnachmittag, 27.02.2020, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 19-jähriger Führer eines Toyota befuhr gegen 14:45 Uhr von Altjührden kommend die Altjührdener Straße in Richtung B 437. An der Kreuzung Bockhorner Straße / Rahlinger Straße beabsichtigte dieser nach links Richtung Bockhorn abzubiegen. Im Abbiegevorgang erkannte er die ihm entgegenkommende 47-jährige VW-Führerin zu spät, so dass die beiden Pkw im Kreuzungsbereich kollidierten. Beide Pkw wurden dabei beschädigt, der entstandene Schaden wurde auf 6000 Euro geschätzt, die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

