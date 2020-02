Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei (FOTO) in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 27.02.2020, sprühten bislang unbekannte Täter in der Börsenstraße auf die Gebäudeseite einer Druckerei vier sog. TAG's.

Betroffen ist eine Fläche von 4,5 X 4,5 Meter, so dass eine gewisse Zeit benötigt werden musste (FOTO).

Aufgrund der Größe und der damit in zusammenhängend stehenden Dauer der Tathandlung, hofft die Polizei auf Hinweise. Zeugen, die in dem Bereich in der Nacht verdächtige Personen gesehen haben oder anderweitig ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell