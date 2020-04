Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Eine Verletzte nach Brand in Wohnhaus

Sögel (ots)

Am frühen Montagmorgen ist es an der Straße Hellkamp zu einem Brand gekommen. Die Bewohnerin des Hauses erlitt dabei leichte Verletzungen. Ihre zehn Katzen verendeten in den Flammen. Gegen 5.30 Uhr waren Nachbarn auf das Feuer im Anbau eines Zweifamilienhauses aufmerksam geworden. Die Feuerwehr war schnell mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Ihre Katzen konnten nicht mehr gerettet werden. Der Sachschaden wird auf etwa 120.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

