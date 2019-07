Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Fahrradunfälle mit verletzten Personen

Wismar (ots)

Am Morgen des 19. Juli ereignete sich ein Verkehrsunfall in Lübstorf, Alte Dorfstraße, an dem ein Radfahrer und ein Fußgänger beteiligt waren. Ein Mann wollte eine unmittelbar am Fuß- und Radweg aufgestellte mobile Baustellentoilette verlassen und hatte die Tür unglücklicherweise in dem Moment geöffnet, als ein Radler die Örtlichkeit auf dem dortigen Fuß- und Radweg passierte. Infolge der Kollision des Radlers mit der Tür zogen sich beide Männer leichte Verletzungen zu. Sachschaden entstand nicht.

Zu einem Zusammenstoß eines Kia und eines 69-jährigen Radfahrers kam es am 20. Juli, gegen 10:10 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 70-jährige Autofahrer den Radler als dieser nach links von der Einmündung Ossietzkyallee in die Hanns-Eisler- Straße abbiegen wollte. Der Radfahrer verletzte sich leicht und wurde vor Ort ambulant versorgt.

Am 20. Juli erschien ein 50-jähriger Mann im Polizeihauptrevier in Wismar und erstattete eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen Unbekannt. Er habe bereits am 18. Juli, gg. 20:30 Uhr, den Radweg der Ladestraße in Wismar, vom Bahnhof in Richtung Hafen, mit seinem Zweirad befahren, als er von einem unbekannten Radler mit rotem Mountainbike überholt worden sei. Dabei habe ihn der Fremde am Lenker gestreift, so dass er gestürzt und infolge dessen ohnmächtig geworden sei. Erst im Krankenhaus, so der 50-Jährige, hätte er wieder das Bewusstsein erlangt. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der 03841/203 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell