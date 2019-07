Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Achtsame Bankmitarbeiterin vereitelte Enkeltrick

Gadebusch (ots)

Gestern Vormittag bekam eine 81-jährige im Amtsbereich Gadebusch wohnhafte Frau einen Telefonanruf. In einer für Enkeltrickbetrüger üblicher Manier begann der Anrufer das Gespräch und stellte die Frage: "Weißt Du denn nicht wer ich bin?" In Kenntnis des ihm nun genannten Vornamens täuschte er vor, der Enkel der Frau zu sein, sich in einer Notlage zu befinden und für den Kauf einer Wohnung unbedingt Geld zu benötigen. Darüber hinaus hinterfragte er die Vermögensverhältnissen der Seniorin geschickt. Am Ende des lange andauernden Telefonates sicherte sie dem Betrüger eine vierstellige Summe zu. Das Geld würde ihr Ehemann noch am selben Tag von der Bank holen. In der Folge setzten die Täter das Ehepaar in weiteren Telefonaten unter Druck und versuchten dabei gleichzeitig herauszufinden, ob ihre Opfer bereits die Polizei informiert haben.

Einige Stunden später machte der 84-Jährige sich auf den Weg zu seinem Geldinstitut und schilderte dort sein Anliegen. Die Bankangestellte erkannte den Schwindel und informierte die Polizei.

Enkeltrick ist eine Form des Betruges, die sich vornehmlich gegen ältere Menschen richtet. Deshalb ist es umso wichtiger, Senioren über dieses Phänomen in Kenntnis zu setzen.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter www.polizei-beratung.de

