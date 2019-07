Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: 18-Jährige schwer verletzt - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Schönberg (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern Abend gegen 19:50 Uhr auf der B 104 bei Schönberg. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 18-jährige Frau die Bundesstraße in Richtung Roduchelsdorf als ein entgegenkommender weißer Kleintransporter die Vorfahrt der jungen Frau missachtete und nach links in Richtung L011 (Schönberg, Dassower Straße) abbog. Trotz einer eingeleiteten Bremsung und eines Ausweichmanövers konnte die 18-Jährige eine Kollision nicht gänzlich verhindern. Ihr Mitsubishi touchierter das Heck des Transporters. Während die Frau ihr Auto auf der Fahrbahn zum Stillstand bringen konnte, beschleunigte der Fahrer seinen weißen Kleintransporter und verschwand. Die junge Frau wurde folgend mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an ihrem nicht mehr fahrbereiten Pkw betrug 3.000 EUR. Die Polizei in Grevesmühlen nahm den Verkehrsunfall auf, sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung ein.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum derzeit noch unbekannten weißen Kleintransporter und dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der 03881/720 0 zu melden.

