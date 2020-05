Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Schwerer Unfall auf B 38

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der B 38 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 38-Jähriger verlor gegen 16 Uhr auf Höhe der Havellandstraße die Kontrolle über seinen VW-Bus und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem Zaun am Fahrbahnrand und riss eine Abwasserabdeckung samt Halterung aus dem Boden. Am VW-Bus entstand Totalschaden. Der Maschendrahtzaun und vier Pfosten wurden erheblich beschädigt. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mindestens 15.000 Euro. Ersten Ermittlungen zu Folge war der Alkoholkonsum des Fahrers ursächlich für den Unfall. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

