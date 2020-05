Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg - Am Donnerstag (28.05.), zwischen 15:40 Uhr und 17:00 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin aus Bebra ihr Fahrzeug, einen Audi A4 Kombi in grau, in der Straße "Ring" am rechten Fahrbahnrand. Als sie gegen 17:00 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen Schaden an der Stoßstange hinten links fest. Der Schaden beträgt circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter 06623-937-0.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Rotenburg - Eine Malsfelder Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem VW-Polo am Donnerstag (28.05.), gegen 12.55 Uhr, die Mündershäuser Straße. In diesem Bereich übersah sie den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß zum Parken abgestellten Pkw Opel-Astra aus Rotenburg und fuhr mit der rechten Pkw-Front gegen das linke Pkw-Heck des geparkten Pkw. Der Gesamtschaden beträgt circa 5.500 Euro.

Gefertigt: (PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell