Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht auf der Düstruper Straße

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf der Düstruper Straße zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines silberfarbenen Kombis. Das unbekannte Auto war gegen 16.35 Uhr in Richtung Osnabrück unterwegs und überholte in einer Rechtskurve zwei Radfahrer. Um einen Zusammenstoß mit dem Kombi zu vermeiden, musste der Fahrer eines entgegenkommenden schwarzen Renault Megane nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen und touchierte dabei zwei Leitpfosten. Der Verursacher im Kombi fuhr weiter und kümmerte sich nicht um den Vorfall. Die Polizei bittet um Hinweise in der Sache und sucht insbesondere die beiden Fahrradfahrer als mögliche Zeugen der Unfallflucht. Telefon: 0541/327-2215.

