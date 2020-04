Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. 89-Jähriger bei Verkehrsunfall angefahren, Wiesbaden, Bahnhofstraße, 23.04.2020, gg. 11:50 Uhr

(däu)Als am Donnerstag, 23.04.2020, gegen 11:50 Uhr ein 89-jähriger Fußgänger die Bahnhofstraße in Wiesbaden überquerte, wurde er von einem zuvor aus der Luisenstraße in die Bahnhofstraße abgebogenen Pkw erfasst und zu Boden gerissen. Durch die Kollision verlor der Mann einen seiner Schuhe. Dieser konnte auch später an der Unfallstelle durch die Polizei nicht mehr aufgefunden werden. Nachdem sich die Fahrerin des Pkw, wie sich später herausstellte, noch kurz bei dem Fußgänger nach dessen Wohl erkundigt hatte, lief dieser von der Unfallstelle zu einer Bushaltestelle. Dort stieg er in einen gerade angekommenen Bus und fuhr davon. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt daraufhin ebenfalls fort. Beschrieben wurde die bislang unbekannte Fahrerin als ca. 1.60 Meter groß mit blonden Haaren. Bei ihrem Pkw soll es sich nach Zeugenangaben um einen gelben Fiat gehandelt haben. Auch wenn sich der 89-Jährige später auf dem 1. Polizeirevier gemeldet hat, ermittelt die Polizei nun wegen Verkehrsunfallflucht, da beide Parteien ihren Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte vor Ort nicht nachgekommen sind. Der zum 1. Polizeirevier gerufene Rettungsdienst brachte den 89-jährigen Wiesbadener vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Kollision durch mehrere Passanten beobachtet, die gegebenenfalls als Zeugen in Betracht kommen. Einige Zeugen soll Handyfotos an der Unfallstelle geschossen haben. Zeugen sowie die noch unbekannte Unfallbeteiligte werden gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. 44-Jähriger angegriffen, Mainz-Kostheim, Hauptstraße, 27.04.2020, 19.30 Uhr

(pl)Am frühen Montagabend wurde ein 44-jähriger Mann in der Hauptstraße in Mainz-Kostheim von einem unbekannten Täter angegriffen und verletzt. Der Geschädigte lief gegen 19.30 Uhr mit seinem Sohn die Hauptstraße entlang. Hinter ihnen habe sich eine dreiköpfige Personengruppe befunden, welche den 44-Jährigen und dessen Sohn zunächst angepöbelt haben soll. In Höhe der Schneckenbrücke sei der Geschädigte dann plötzlich von einem Mann aus der Gruppe angegriffen worden. Hierbei soll der Täter den 44-Jährigen geschlagen und mit einer Getränkedose beworfen haben. Nach dem Angriff ergriff der Unbekannte mit seinen beiden Begleitern und noch einer weiteren Person in Richtung Bruchstraße die Flucht. Der Angreifer soll etwa 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild sowie kurze dunkelbraune Haare gehabt haben. Er habe eine dünne blaue Jacke, blaue Jeans und blaue Schuhe getragen. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

3. Überschwemmung im Keller? Bleiben Sie misstrauisch!, Wiesbaden, Breitenbachstraße, 27.04.2020, 13.45 Uhr

(pl)Am Montagnachmittag trieb ein Trickdieb als falscher Handwerker in einem Mehrfamilienhaus in der Breitenbachstraße in Wiesbaden sein Unwesen, der es allem Anschein nach auf die Wertgegenstände einer dort wohnenden Seniorin abgesehen hatte. Der Täter erschien gegen 13.45 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin und berichtete von einer Überschwemmung im Keller des Mehrfamilienhauses, welche durch ihre Küchenspüle verursacht worden sei. Um den Wasserschaden zu beheben wurde die Geschädigte dazu aufgefordert, das Waschbecken in der Küche abzudichten und zuzuhalten. Diese Zeit nutzte der Trickdieb, um mehrere Schränke der Wohnung nach Wertgegenständen zu durchsuchen, wobei er ersten Erkenntnissen zufolge nicht fündig wurde. Darüber hinaus hatte der Unbekannte die Seniorin noch dazu aufgefordert, knapp 300 Euro für die Arbeit zu bezahlen. Die Dame verwies den Täter diesbezüglich jedoch an die Hausverwaltung. Der falsche Handwerker soll etwa 1,80 Meter groß sowie dick gewesen sein und dunkle Haare, einen hellen Teint sowie ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Er habe einen Mundschutz getragen und sei mit einer schwarzen Jeans, einem schwarzen T-Shirt, einer hellgrün gestreiften Weste sowie einer schwarzen Baseballmütze bekleidet gewesen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Sie niemals Unbekannte in ihre Wohnung lassen sollten. Testen Sie stattdessen denjenigen, der vor ihrer Tür steht, indem sie angeben, seine Angaben zunächst überprüfen zu wollen. Im Zweifel ziehen sie eine Person ihres Vertrauens hinzu. Ein Trickbetrüger wird in diesem Fall sofort die Flucht ergreifen. Sollten Sie Zweifel an der Wahrheit der Angaben haben, wählen sie sofort den Notruf der Polizei "110".

4. Steinfliesen von Baustelle gestohlen, Mainz-Kastel, Am Hilgersbach, 26.04.2020, 16.00 Uhr bis 27.04.2020, 08.00 Uhr

(pl)Diebe haben zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen auf einer Baustelle in der Straße "Am Hilgersbach" zugeschlagen und Steinfliesen im Gesamtwert von rund 4.000 Euro entwendet. Die Täter öffneten zwei neben der Baustelle abgestellte Fliesenpaletten und stahlen die 60 x 120 cm großen Steinfließen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

5. Versuchter Einbruch in Garage, Wiesbaden, Äppelallee, 26.04.2020, 22.30 Uhr bis 27.04.2020, 07.00 Uhr

(pl)Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Montag in eine Garage in der Äppelallee einzubrechen. Die Einbrecher betraten das Grundstück des Geschädigten und machten sich anschließend an der Tür der Garage zu schaffen. Als sich hierbei jedoch die Außenbeleuchtung einschaltete, ergriffen die Täter unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

6. Dokumentenmappe und hochwertige Sonnenbrille aus Pkw entwendet, Wiesbaden-Sonnenberg, Kaiser-Friedrich-Straße, 25.04.2020, 18.00 Uhr bis 27.04.2020, 18.30 Uhr

(pl)In Sonnenberg musste ein Autofahrer am Montagabend leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Diebe waren zwischen Samstagabend und Montagabend in der Kaiser-Friedrich-Straße in den Innenraum seines dort abgestellten Audis eingedrungen und hatten anschließend die in der Mittelkonsole liegende Sonnenbrille sowie die im Handschuhfach aufbewahrte Dokumentenmappe gestohlen. Die Polizei empfiehlt Wertsachen nicht im Fahrzeug aufzubewahren. Insbesondere mobile Navigationsgeräte, Handys, Laptops, hochwertige Gegenstände und Taschen sind das Ziel von Langfingern. Die Täter schlagen blitzschnell zu und räumen die Fahrzeuge aus. Auch verstecken ist sinnlos, weil erfahrene Diebe jedes Versteck kennen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

7. Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Wiesbaden-Dotzheim, Erich-Ollenhauer-Straße, Ludwig-Erhard-Straße, 27.04.2020, 11.20 Uhr

(pl)Am Montagvormittag wurde eine 29-jährige Fahrradfahrerin im Bereich der Kreuzung Erich-Ollenhauer-Straße/ Ludwig-Erhard-Straße beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt. Ein 46-jähriger Autofahrer war gegen 11.20 Uhr mit seinem VW Caddy von der Straße "Im Wiesengrund" kommend auf der Erich-Ollenhauer-Straße unterwegs und wollte dann nach rechts in die Ludwig-Erhard-Straße abbiegen. Hierbei übersah er jedoch offensichtlich die vorfahrberechtige Fahrradfahrerin, welche seinen Weg kreuzte. Die 29-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Motorradausflug endet im Krankenhaus, Heidenrod, Landesstraße 3033 zwischen Bundesstraße 260 und Geroldstein, Montag, 27.04.2020, 16.50 Uhr

(däu)Am Montagnachmittag kam ein Motorradfahrer im Bereich Heidenrod in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Seinen Angaben zufolge fuhr er auf der L3033, von der B260 kommend in Richtung Geroldstein, als ihn ein unbekannter Gegenstand am Kopf getroffen habe. Daraufhin verlor er die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Fall. Der Gegenstand konnte durch die Beamten nicht mehr aufgefunden werden. Der 41-jährige Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

