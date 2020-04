POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbruch in Einfamilienhaus - Pfandflaschen und Handtuch gestohlen, Wiesbaden-Biebrich, Sauerwiesweg, 24.04.2020, 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus im Sauerwiesweg in Biebrich haben unbekannte Täter am Freitag eine Plastiktüte mit rund zwei Dutzend Pfandflaschen und ein Badehandtuch gestohlen. Die Einbrecher schlugen zwischen 07.00 Uhr und 18.00 Uhr zu und versuchten zunächst die Terrassentür des Hauses aufzuhebeln. Als dies jedoch offensichtlich nicht klappte, schlugen sie die Glasscheibe der Terrassentür ein und gelangten so in die Wohnräume. Anschließend schnappten sie sich das Diebesgut und ergriffen mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher erbeuten hochwertige Teppiche und Bargeld, Wiesbaden-Dotzheim, Erich-Ollenhauer-Straße, 24.04.2020, 14.30 Uhr bis 26.04.2020, 14.20 Uhr,

(pl)Ein Teppichgeschäft in der Erich-Ollenhauer-Straße ist im Verlauf des Wochenendes ins Visier von Einbrechern geraten. Die Täter drangen zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag durch eine aufgehebelte Tür in das Geschäft ein und entwendeten fünf hochwertige Teppiche und Bargeld im Gesamtwert von über 13.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Versuchter Einbruch in Arztpraxis, Wiesbaden-Biebrich, Friedrichstraße, 24.04.2020, 17.00 Uhr bis 25.04.2020, 19.40 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend scheiterten unbekannte Täter beim Versuch, in eine Arztpraxis in der Friedrichstraße in Biebrich einzubrechen. Die Einbrecher hatten sich Zutritt zum Gebäude verschafft und sich anschließend im 2. Obergeschoss an der Eingangstür der dortigen Arztpraxis zu schaffen gemacht. Als es den Tätern aber nicht gelang, das Sicherheitsglas der Tür einzuschlagen, ergriffen sie unverrichteter Dinge wieder die Flucht. Der bei dem gescheiterten Einbruch entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Gartengrundstücke von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, 23.04.2020, 17.30 Uhr bis 26.04.2020, 10.00 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes wurden in Wiesbaden mehrere Gartengrundstücke von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen auf einer Parzelle in einer Kleingartenanlage im Bereich der Straße "Loh" in Biebrich eine Gartenhütte sowie einen Schuppen auf und ließen hieraus mehrere Benzinkanister, eine Motorsense, eine Farbspritze sowie zwei Plastikboxen mit Gartenwerkzeugen mitgehen. Ebenfalls in Biebrich verschafften sich die Täter zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag durch einen heruntergedrückten Maschendrahtzaun Zutritt auf ein zwischen der Sylter Straße und der Saarstraße gelegenes Gartengrundstück. Dort drangen sie dann in die dortige Hütte ein und entwendeten einen Rasenmäher sowie einen Benzinkanister. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag schlugen die Diebe in einem Schrebergarten im Bereich der Straße "Mittlerer Wingertsweg" in Heßloch zu und erbeuteten insgesamt vier Lkw-Batterien und ein Verlängerungskabel. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

5. Hochwertige Fahrräder gestohlen, Wiesbaden, Wilhelminenstraße, Hölderlinstraße, 20.04.2020, 18.30 Uhr bis 25.04.2020, 15.30 Uhr,

(pl)Diebe haben innerhalb der vergangenen Tage in Wiesbaden zwei hochwertige Fahrräder gestohlen. Zwischen dem frühen Freitagabend und Samstagmittag schlugen die Täter in einem Parkhaus in der Hölderlinstraße zu und entwendeten ein schwarz-weißes Mountainbike der Marke Merida. Das Fahrrad im Wert von rund 1.000 Euro war mit einem Schloss gesichert an einem Fahrradständer im Parkhaus abgestellt. Der zweite Diebstahl wurde am Samstagnachmittag in der Wilhelminenstraße festgestellt. Die Diebe hatten sich dort durch das Hochschieben eines nicht komplett geschlossenen Garagentores Zutritt zur Garage verschafft und hieraus das mit einem Schloss gesicherte Fahrrad des Herstellers Santa Cruz, 20 Megatower, im Wert von rund 5.000 Euro erbeutet. Der Tatzeitraum liegt in diesem Fall zwischen Montag und Samstag. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

6. Diebstahl aus Hotelzimmer - Hocker aus Hotelfenster geworfen, Wiesbaden, Mainzer Straße, 26.04.2020, 01.30 Uhr bis 01.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag haben Diebe aus dem Zimmer eines Hotels in der Mainzer Straße diverse Gegenstände gestohlen und darüber hinaus noch einen Hocker aus dem Zimmerfenster heraus auf ein geparktes Auto geworfen. Die Täter drangen zwischen 01.30 Uhr und 01.45 Uhr durch die angelehnte Tür in das Zimmer ein und schnappten sich einen hoteleigenen Aschenbecher, eine Wasserpfeife sowie das in einer Geldbörse aufgefundene Kleingeld. Damit nicht genug, warfen die Diebe einen im Zimmer befindlichen Sitzhocker aus dem Hotelfenster und trafen hierbei ein geparktes Auto, wodurch die Heckscheibe und das Dach des Fahrzeugs beschädigt wurden. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

7. Handfeste Auseinandersetzung in der Uthmannstraße, Mainz-Kostheim, Uthmannstraße, 25.04.2020, 19.45 Uhr,

(pl)In der Uthmannstraße in Mainz-Kostheim kam es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die beiden sich bekannten 40 und 31 Jahre alten Männer waren gegen 19.45 Uhr aneinandergeraten und schließlich in eine handfeste Auseinandersetzung verwickelt. Hierbei soll seitens des 40-Jährigen ein Schlagring zum Einsatz gekommen sein. Es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

8. Grundstücksmauer von Schule mit Farbe beschmiert, Wiesbaden-Schierstein, Zehntenhofstraße, Festgestellt: 25.04.2020, 17.20 Uhr,

(pl)Am Samstagnachmittag wurde festgestellt, dass Graffitisprayer die Grundstücksmauer der Schule in der Zehntenhofstraße in Schierstein mit Farbe beschmiert haben. Die Täter besprühten die zur Christian-Bücher-Straße stehende Mauer mit hellblauer Farbe und verursachten hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

9. Geldbörse aus Fahrradtasche gestohlen, Mainz-Kastel, Rheinufer, 25.04.2020, 16.50 Uhr,

(pl)Ein etwa 25 Jahre alter Dieb hat am Samstagnachmittag am Rheinufer in Mainz-Kastel aus der Tasche eines abgestellten Fahrrades eine Geldbörse gestohlen. Der Geschädigte saß gegen 16.50 Uhr auf einer Parkbank am Rheinufer, als der Täter plötzlich zu seinem abgestellten Fahrrad rannte und sich blitzschnell die in der Gepäcktasche aufbewahrte Geldbörse schnappte. Im Anschluss ergriff der Täter mit der Beute über den nahegelegenen Treppenaufgang in Richtung Theodor-Heuss-Brücke die Flucht. Der Dieb soll etwa 25 Jahre alt sowie schlank gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Getragen habe er eine dunkle Hose und ein gestreiftes, weißes T-Shirt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

10. Geparkte Autos beschädigt - 61-Jähriger festgenommen, Wiesbaden-Dotzheim, Jakob-Kaiser-Straße, Frauensteiner Straße, 25.04.2020, 15.05 Uhr bis 15.15 Uhr,

(pl)Dank eines aufmerksamen Zeugens hat die Wiesbadener Polizei am Samstagnachmittag einen 61-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Frauensteiner Straße und in der Jakob-Kaiser-Straße die Scheiben zweier geparkter Autos mit einem Messer eingeschlagen zu haben. Der Zeuge hatte um kurz nach 15.00 Uhr beobachtet, wie ein Mann ein abgestelltes Auto beschädigte und daraufhin die Polizei verständigt. Vor Ort trafen die Beamten den 61-Jährigen an und stellten das mitgeführte Messer sicher. Da eine psychische Erkrankung des Mannes nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er zwecks Untersuchung seines Gesundheitszustandes einer psychiatrischen Einrichtung überstellt.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Raub mit Einsatz von Pfefferspray, Oestrich-Winkel, Winkel, Vollradser Allee, Sonntag, 26.04.2020, 19.10 Uhr

(däu)Zwei rabiate Räuber sprühten am Sonntagabend gegen 19:10 Uhr in der Vollradser Allee in Oestrich-Winkel einem 17-jährigen zunächst Pfefferspray ins Gesicht und entwendeten anschließend aus seiner Umhängetasche das Portemonnaie. In der Geldbörse befanden sich 50 Euro Bargeld. Der Geschädigte wurde durch das Reizgas leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Einer der beiden Täter wurde als klein mit schmaler Statur beschrieben. Er trug schwarze Kleidung und einen weißen Mundschutz vor dem Gesicht. Bei dem zweiten Täter soll es sich um einen ca. 1,75m großen Südländer, bekleidet mit einem royalblauen Kapuzenpullover gehandelt haben. Hinweise bitte an die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

2. Gasgrills aus Baumarkt gestohlen, Idstein, Am Wörtzgarten, Freitag, 24.04.2020, 20.00 Uhr - Samstag, 25.04.2020, 07:00 Uhr

(däu)In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in die Warenannahme eines Idsteiner Baumarkts in der Straße "Am Wörtzgarten" ein und entwendeten mehrere Gasgrills im Gesamtwert von ca. 2.500 Euro. Täterhinweise liegen bislang keine vor. Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394 - 40 zu melden.

3. Fensterscheibe von Schule eingeschlagen, Taunusstein, Hahn, Pestalozzistraße, Sonntag, 26.04.2020 - Montag, 27.04.2020

(däu)Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Fensterscheibe einer Schule in der Pestalozzistraße in Taunusstein-Hahn ein und gelangten so in das Schulgebäude. Der verursachte Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich bei der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

4. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Geisenheim, Bundesstraße 42, kurz vor Abfahrt Geisenheim, Freitag, 24.04.2020, 22.30 Uhr

(däu)Am späten Freitagabend gegen 22:30 Uhr wurde durch Unbekannte auf der Bundesstraße 42, kurz vor der Abfahrt Geisenheim, ein Verkehrsschild auf die Fahrbahn geworfen. An mindestens einem der darüber gefahrenen Fahrzeuge entstand Sachschaden. Bei der hier zugrundeliegenden Tat handelt es sich nicht um ein sogenanntes Kavaliersdelikt, sondern um den Straftatbestand "Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr". Solche Delikte stellen ein hohes Gefährdungspotenzial da, bei denen die Täter mit empfindlichen Strafen rechnen müssen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112 - 0 zu melden.

5. Kennzeichen gestohlen, Idstein, Kreisstraße 707, P+R Parkplatz nahe der A 3, Freitag, 24.04.2020, 15.30 Uhr bis Samstag 25.04.2020, 07:00 Uhr

(däu)Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Freitag, 24.04.2020, 15:30 Uhr bis Samstag, 25.04.2020, 07:00 Uhr die beiden Kennzeichen eines auf dem P+R Parkplatzes in Idstein an der Kreisstraße 707 nahe der A 3 abgestellten Audi A3. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-40 zu melden.

6. Armbruch bei gestützten Motorradfahrer, Geisenheim, Industriestraße, Sonntag, 26.04.2020, 14.30 Uhr

(däu)Ein Motorradfahrer verlor in einer Kurve in der Industriestraße in Geisenheim die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Fall. Hierbei brach sich der 36-jährige den Arm und wurde in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht. Das Motorrad wurde bei dem Unfall nur leicht am Lenker und an den Fußrasten beschädigt.

7. Autofahrer flüchtet nach Parkrempler, Geisenheim, Bischof-Blum-Platz, Freitag, 24.04.2020, 08.45 Uhr - Freitag, 24.04.2020, 13:00 Uhr

(däu)Ein am Bischof-Blum-Platz in Geisenheim geparkter roter Mazda wurde am Freitag in der Zeit von 08:45 Uhr - 13:00 Uhr vermutlich durch einen Parkrempler am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden an dem Mazda wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

8. Verkehrsunfallflucht auf Baumarktparkplatz, Eltville, Erbacher Straße, Freitag, 24.04.2020, 15.30 Uhr - Freitag, 24.04.2020, 16:30 Uhr

(däu)Auf einem Baumarktparkplatz kam es Freitagnachmittag zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr in Eltville in der Erbacher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein roter Suzuki im Heckbereich beschädigt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 2.500 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

9. Mehrere Fälle von verbrannten Gartenabfällen, Taunusstein, Oestrich-Winkel, Lorch, Samstag, 25.04.2020 - Sonntag, 26.04.2020

(däu)Am Wochenende wurden Polizei und Feuerwehr zu mehreren Bränden im Bereich Taunusstein, Oestrich-Winkel und Lorch gerufen, bei denen Gartenbesitzer ihre Gartenabfälle und in einem Fall Europaletten verbrannten. Sämtliche Feuer mussten durch die angerückte Feuerwehr gelöscht werden. Lediglich in einem Fall konnte der Brand bereits vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig durch den Verursacher gelöscht werden. Glücklicherweise kam es bei keinem der Fälle zu einem Sachschaden. Auf das unangemeldete Verbrennen von Gartenabfällen bei den derzeitigen, trockenen Witterungsverhältnissen sollte deshalb unbedingt verzichtet werden. Oftmals reicht ein einfacher Funkenflug aus damit das Feuer auf Nachbargrundstücke übergreift und zu unkontrollierten Bränden führt. Solches Verhalten kann den Straftatbestand "Herbeiführen einer Brandgefahr" erfüllen, welcher mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet wird.

