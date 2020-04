Polizei Hagen

POL-HA: Fahrertür geöffnet - Radfahrer verletzt

Hagen (ots)

Am Samstagabend, 20:30 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Mann auf seinem Fahrrad die die Enneper Straße in Richtung Gevelsberg. Der Radfahrer fuhr auf dem Fahrradstreifen. Ein 45-jähriger Mann öffnete, in seinem geparkten Mercedes sitzend, die Fahrertür in dem Moment, in dem der Radfahrer auf gleicher Höhe mit dem Pkw war. Bei der Kollision nahmen die Zähne des Radfahrers Schaden, er wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.

