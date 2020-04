Polizei Hagen

POL-HA: Autos in Eilpe zerkratzt

Hagen (ots)

Zwischen Samstagabend, 17:00 Uhr, und Sonntagvormittag, 11:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter mehrere Autos auf dem Bleichplatz in Eilpe. Die Polizei stellte am Samstag fest, dass mindestens drei Fahrzeuge betroffen waren. Alle Wagen hatten Beschädigungen an der linken Wagenseite, die durch einen spitzen Gegenstand verursacht worden sein könnten. Zeugen berichteten, dass in der Nacht eine Personengruppe mutmaßlich Alkohol konsumiert hätte. Hinweise zu dieser Gruppe oder andere Zeugenangaben können unter 02331-986-2066 an die Polizei weitergegeben werden.

