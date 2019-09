Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Überfall auf Lottoladen in Süpplingen - Polizei Helmstedt sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Süpplingen, Steinweg 11.09.19, 12.55 Uhr

Am Mittwochmittag wurde in Süpplingen in der Samtgemeinde Nord-Elm im Landkreis Helmstedt der Lottoladen von einem unbekannten maskierten Täter überfallen. Der Räuber erbeutete mehrere hundert Bargeld aus der Registrierkasse und flüchtete zu Fuß. Eine sofortige Fahndung verlief im Anschluss ohne Erfolg.

Den Ermittlungen nach betrat der Maskierte etwa 12.55 Uhr das Geschäft am Steinweg und bedrohte eine alleinanwesende 47 Jahre alte Angestellte mit einem Messer. Der Täter habe in die Kasse gegriffen und sei danach sofort aus dem Laden gelaufen, so ein Beamter. Der ca. 20 bis 25 Jahre alte Unbekannte war 175 cm groß und schlank. Er hatte einen dunklen Teint, ähnlich einem Nordafrikaner, und hatte schwarze kurze glatte Haare. Bekleidet war der Gesuchte mit einer hellblauen Hose, einem schwarzen Pullover und einem weißen Polohemd darunter.

Nach ersten Zeugenhinweisen sei der Räuber über die Breite Straße in die nahe Feldmark in Richtung Frellstedt geflüchtet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Unbekannte sich vor der Tat um 12.55 Uhr in der Ortschaft Süpplingen aufgehalten habe. Daher hoffen die Ermittler auf weitere Zeugenhinweise. Beobachtungen nimmt der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Helmstedt unter der Rufnummer 05351-5210 entgegen.

