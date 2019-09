POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Täter stehlen Tabak, Bargeld und Kulturtasche

Polizei Wolfsburg

Wolfsburg, Sachsenring 10.09.2019, 19.00 Uhr - 11.09.2019, 00.35 Uhr

Tabak, Bargeld und eine Kulturtasche erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Straße Sachsenring. Die Tat geschah zwischen Dienstagabend 19.00 Uhr und Mittwochmorgen 00.35 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand öffneten die Täter zunächst eine Kelleraußentür und gelangten so ins Untergeschoß des Mehrfamilienhauses. Anschließend begaben sich die Täter ins Obergeschoss und verschafften sich hier gewaltsam Zutritt zur tatbetroffenen Wohnung. Nachdem sie diese betreten hatten, erbeuteten sie die erwähnten Gegenstände und verschwanden spurlos. Der Schaden, den sie hinterließen dürfte sich auf rund 700 Euro belaufen. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte auf der Polizeiwache in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

