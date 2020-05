Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/A30 - Ersthelfer beleidigt und mit dem Handy aufgenommen - Polizei ermittelt 32-Jährigen aus dem Kreis Recklinghausen

Osnabrück/A30 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A30 bei Osnabrück zog sich eine 44-jährige Autofahrerin am 28.04.2020 tödliche Verletzungen zu. Ersthelfer befreiten die Frau aus ihrem Auto und reanimierten sie an der Unfallstelle. Trotz der sofortigen Hilfe verstarb die 44-Jährige später im Krankenhaus an den Folgen ihrer Verletzungen. Beim Vorbeifahren an der Unfallstelle, filmte ein zunächst Unbekannter die Rettungsmaßnahmen. Der Mann befand sich als Beifahrer in einem Auto. Als die Ersthelfer ihn auf sein Fehlverhalten ansprachen, beleidigte er diese. Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Recklinghausen konnten die Beamten der Autobahnpolizei Osnabrück den Mann ermitteln. Es handelt sich dabei um einen 32-Jährigen aus dem Kreis Recklinghausen. Das Video wurde durch die Polizei unwiderruflich gelöscht. Der 32-Jährige wird sich nun wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches und Beleidigung verantworten müssen.

