Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbrecher nahmen Pflanzen mit

Bramsche (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen an der Straße Meyers Tannen in das Lager eines Floristikbetriebes eingedrunken. Die Täter brachen das Schloss des vor dem Famila Markt befindlichen Holzschuppens auf und bedienten sich schließlich an darin gelagerten Pflanzen und Blumen im Wert von mehreren hundert Euro. Die Bramscher Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05461/915300.

