Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Mercedes angefahren und beschädigt - Zeugen gesucht

Bersenbrück (ots)

Am späten Sonntagabend ereignete sich in der Bahnhofstraße, zwischen der Mittelstraße und der Südstraße, eine Unfallflucht. Der Fahrer eines braunen Mercedes hatte sein Auto gegen 22.30 Uhr unbeschädigt am Fahrbahnrand abgestellt. Als er eine Stunde später zurückkehrte, stellte er fest, dass Unbekannte seinen Pkw beschädigt hatten. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5500 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Bersenbrücker Polizei unter der Telefonnummer 05439/9690.

