Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Scheibe eingeschlagen und Audiosystem gestohlen

Bad Essen (ots)

In der Wiehenstraße, zwischen der Marktstraße und der Brinkstraße, geriet am Sonntag ein blauer VW Golf ins Visier unbekannter Täter. Diese schlugen zwischen 01 und 12.40 Uhr an dem Auto eine Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren die Unterhaltungselektronik. Mit ihrer Beute flüchteten der oder die Täter unerkannt. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05471/9710 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell